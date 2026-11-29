Un’indiscrezione pubblicata da Repubblica segnala che la Corte costituzionale potrebbe intervenire sul confronto tra candidati, impedendo il previsto duello delle primarie. La notizia, che ha suscitato preoccupazione nel mondo politico, riguarda direttamente il ruolo del presidente del Consiglio nel voto interno.

Secondo il pezzo, dietro la recente mossa dell’esponente politico Ignazio La Russa si sarebbero sviluppati rumors su un possibile blocco del nome del premier sulla scheda elettorale. L’ipotesi, riportata come indiscrezione, è al centro delle consultazioni e delle discussioni nelle forze politiche.

La notizia è stata resa nota il 29 novembre 2026 da Repubblica, in un articolo a firma di Tommaso Ciriaco.