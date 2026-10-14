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La Polonia avverte: «Mosca vuole sferrare un attacco ibrido letale», Sikorski e Tusk chiedono contromisure

La Polonia lancia l’allarme: «Mosca vuole sferrare un attacco ibrido letale». Il ministro Sikorski solleva la questione della reazione e Tusk chiede nuovi strumenti.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La Polonia ha lanciato un allarme nazionale sostenendo che «Mosca vuole sferrare un attacco ibrido letale». La dichiarazione è stata rilanciata dalla corrispondente Tonia Mastrobuoni il 14 ottobre 2026.

Il ministro degli Esteri Sikorski ha posto la questione della reazione da adottare di fronte a questa minaccia. Secondo quanto riportato, la valutazione della risposta è diventata centrale nelle discussioni istituzionali.

Il premier Donald Tusk ha invocato l’adozione di nuovi strumenti in vista del prossimo Consiglio Ue. La richiesta è stata avanzata con l’obiettivo di coordinare una risposta comunitaria alle preoccupazioni sollevate da Varsavia.

La notizia è stata diffusa dalla corrispondenza di Tonia Mastrobuoni su Repubblica il 14 ottobre 2026.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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