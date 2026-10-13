La Nato pubblica un piano e rilancia la deterrenza contro Mosca

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Bruxelles, 13 ottobre 2026 – Gli alleati della Nato hanno reso pubblico un piano concepito per ripristinare la deterrenza verso “lo zar” e per rispondere in caso di aggressione al suo territorio.

Il documento, diffuso dagli Stati membri, indica le misure operative previste se si dovesse verificare un attacco. L’obiettivo dichiarato dagli alleati è rafforzare la capacità di dissuasione nei confronti di Mosca.

A commentare il piano è stato il comandante supremo Grynkevich, che ha assicurato la determinazione delle forze: “Fermeremo l’aggressore e se necessario lo distruggeremo con armi convenzionali”.

La notizia, rilanciata da Reuters e firmata dalla corrispondente Tonia Mastrobuoni, segnala un passo evidente della Nato nel tentativo di riaffermare la propria postura difensiva nei confronti della Russia.