La Lazio sbanca Torino: 3-0 alla Juventus e ritorno in vetta con l’Inter

All’Allianz Stadium la Lazio ha superato la Juventus 3-0, conquistando una vittoria che vale il ritorno in vetta alla classifica insieme all’Inter. Decisive le reti di Provstgaard, Isaksen e del neoentrato Dele Bashiru.

La partita si è sbloccata al 37’ con Provstgaard che ha trasformato di testa un assist di Zaccagni. Poco prima della conclusione del primo tempo, al 44’, Nuno Tavares ha colpito la traversa con un tiro deviato da Bremer.

Nel primo tempo la Juventus aveva esercitato maggiore pressione iniziale, con un gol annullato al 24’ per fuorigioco di Kolo Muani. Dopo la mezz’ora, però, la Lazio ha preso il sopravvento e costruito le occasioni che hanno portato al vantaggio.

Nella ripresa gli uomini di Spalletti hanno alzato il baricentro e generato gioco soprattutto con il duo Woltemade–Kolo Muani, sfiorando il pareggio al 55’ con un tiro di Woltemade. La Lazio però ha resistito all’assalto e al 66’ ha raddoppiato: Isaksen ha raccolto un lungo lancio di Nuno Tavares, si è accentrato e ha battuto Vicario.

Nel finale, all’89’, il neoentrato Dele Bashiru ha chiuso il match con un’azione personale che ha superato nuovamente Vicario. Per la Lazio è la prima vittoria a Torino dopo quasi dieci anni: l’ultimo successo era datato 14 ottobre 2017 (2-1).

Il successo permette ai biancocelesti di occupare la vetta della classifica in compagnia dell’Inter. La Juventus resta ferma a 11 punti, in ottava posizione, a -4 dal quarto posto occupato dal Milan. I tifosi bianconeri hanno fischiato la squadra al termine della partita.

Formazioni ufficiali: Juventus (4-2-3-1) con Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik; Douglas Luiz, Sarr; Nico Gonzalez; McKennie, Alajbegovic; Kolo Muani. Allenatore: Spalletti. Lazio (4-3-3) con Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.

Altri risultati della giornata:

– Milan-Atalanta 3-2: il Milan si è imposto nonostante il ritorno della Dea nel finale. Dopo il rigore trasformato da Gonçalo Ramos al 22’ per un tocco di mano di Obric, Rabiot ha raddoppiato al 43’. Al 57’ il Milan è andato sul 3-0 grazie a un’incornata di Gila su schema, poi l’Atalanta ha reagito con i cambi di Sarri: Gaetano accorcia e Krstovic riapre il match, ma la rimonta non è completata. Un secondo rigore a favore del Milan è stato parato da Carnesecchi.

– Fiorentina-Como 1-3: il Como ha espugnato il Franchi con i gol di Liberali e Nico Paz nel primo tempo e il sigillo di Douvikas nella ripresa. Pongracic aveva accorciato per la Fiorentina; al 49’ un gol viola è stato annullato per fuorigioco. Il Como è quarto momentaneamente, la Fiorentina resta a 4 punti.

– Udinese-Lecce 0-3: il Lecce ha vinto 3-0 a Udine. Gaspar ha segnato al’11’ di testa su corner, Ndri ha raddoppiato al 33’ sempre da calcio d’angolo, e Siebert ha fissato il risultato finale. Per l’Udinese è la quinta sconfitta consecutiva, con i tifosi che hanno manifestato il loro malcontento.