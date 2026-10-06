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La Corte d’Assise di Bergamo respinge la richiesta di nuovi accertamenti sui reperti del caso Yara

La Corte d’Assise di Bergamo respinge la richiesta di nuovi esami sui reperti del caso Yara; la difesa di Massimo Bossetti annuncia ricorso.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La Corte d’Assise di Bergamo ha rigettato la richiesta avanzata dai legali di Massimo Bossetti di eseguire nuove analisi sui reperti relativi all’omicidio di Yara Gambirasio.

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Gli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini, che hanno già annunciato ricorso, contestavano in particolare la metodologia adottata per l’estrazione del dna dalla traccia identificata come ’31G20′, indicata come sangue misto di Yara e dello stesso Bossetti.

La difesa ha inoltre messo in dubbio la validità della cosiddetta prova regina che ha condotto alla condanna all’ergastolo e ha sollevato questioni su altre tracce genetiche repertate sul corpo della vittima.

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Secondo gli avvocati, sul giubbotto della vittima sarebbero presenti tracce che la difesa ritiene compatibili con liquido seminale e che non sarebbero state analizzate.

Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all’ergastolo per la morte della tredicenne scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata assassinata il 26 febbraio 2011, è detenuto nel carcere di Bollate; questa mattina si è collegato in videoconferenza con il tribunale di Bergamo.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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