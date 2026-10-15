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HomenotizieLa Barbie di Celine Dion: Mattel replica l’abito degli Oscar del 1998

La Barbie di Celine Dion: Mattel replica l’abito degli Oscar del 1998

Mattel presenta la Barbie ispirata a Celine Dion, con la replica dell’abito indossato agli Oscar 1998 e il mini ciondolo a cuore legato a Titanic.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Mattel ha realizzato una Barbie ispirata a Celine Dion che riporta l’outfit dell’esibizione agli Oscar del 1998. La bambola indossa la riproduzione dell’abito che la cantante portò in quella occasione, quando eseguì My Heart Will Go On, colonna sonora del film Titanic.

Oltre al vestito, la Barbie include anche una miniatura del celebre ciondolo a forma di cuore che Dion indossò durante la performance. Nel film diretto da James Cameron il ciondolo è un elemento centrale della trama, dettaglio richiamato nella riproduzione venduta da Mattel.

La notizia è stata riportata da Reuters e rilanciata da Rai News.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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