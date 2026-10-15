La Barbie di Celine Dion: Mattel replica l’abito degli Oscar del 1998

Mattel ha realizzato una Barbie ispirata a Celine Dion che riporta l’outfit dell’esibizione agli Oscar del 1998. La bambola indossa la riproduzione dell’abito che la cantante portò in quella occasione, quando eseguì My Heart Will Go On, colonna sonora del film Titanic.
Oltre al vestito, la Barbie include anche una miniatura del celebre ciondolo a forma di cuore che Dion indossò durante la performance. Nel film diretto da James Cameron il ciondolo è un elemento centrale della trama, dettaglio richiamato nella riproduzione venduta da Mattel.
La notizia è stata riportata da Reuters e rilanciata da Rai News.