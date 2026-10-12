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Kharkiv: tre morti e nove feriti dopo un violento raid russo vicino a un negozio

Raid russo a Kharkiv l’11 ottobre: 3 morti, 9 feriti, auto carbonizzate e soccorsi sul posto. In un altro raid nell’Ucraina occidentale altri 3 morti.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Un attacco russo avvenuto domenica 11 ottobre nei pressi di un negozio di alimentari a Kharkiv ha provocato la morte di tre persone e il ferimento di altre nove, ha reso noto il governatore regionale Oleh Syniehubov su Telegram. I filmati diffusi mostrano i soccorsi al luogo dell’impatto e veicoli carbonizzati.

Lo stesso giorno le autorità ucraine hanno riferito che un raid nella parte occidentale del Paese ha causato altri tre decessi.

Gli episodi sono avvenuti dopo l’annuncio, sempre nella giornata di domenica, da parte del presidente statunitense Donald Trump di una tregua energetica tra Russia e Ucraina definita “immediatamente efficace”.

Nel suo consueto videomessaggio serale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato il proseguimento degli attacchi aerei russi contro le infrastrutture energetiche. Tra gli obiettivi colpiti, un funzionario ucraino ha confermato che una centrale di cogenerazione a Kharkiv è stata raggiunta dopo l’annuncio della tregua.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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