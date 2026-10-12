Kharkiv sotto attacco: 3 morti, 25 feriti. Confusione sulla “tregua energetica” annunciata da Trump

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Un attacco missilistico contro la località di Pisochyn, alle porte di Kharkiv, ha causato tre morti e 25 feriti nella tarda serata di ieri, ha reso noto la Polizia nazionale ucraina. Tra le vittime ci sono un ragazzo di 16 anni, una giovane di 19 e una donna di 51 anni; tra i feriti figurano due bambine di 13 e 9 anni.

L’episodio si inserisce in una giornata già segnata dalla violenza: sempre ieri due bombe hanno colpito il distretto di Nemyshlyanskyi nella stessa città, provocando un morto e almeno otto feriti. Il presidente Volodymyr Zelensky ha detto che, solo in questa settimana, i russi hanno lanciato circa 1.450 bombe aeree, 75 missili e oltre 1.640 droni d’attacco, di cui circa il 60% a propulsione a getto.

La notizia dei raid arriva mentre sull’arena internazionale si è creata confusione dopo l’annuncio del presidente statunitense Donald Trump: sul suo social Truth il tycoon ha scritto che “con effetto immediato” sarebbe in vigore una tregua energetica fra Russia e Ucraina. Kiev ha risposto di non essere stata informata; Zelensky ha definito l’annuncio una novità e ha aggiunto che l’Ucraina accetterebbe la tregua qualora Mosca la rispettasse e fosse definita la data di inizio.

Fonti citate da Axios indicano che Mosca al momento non avrebbe accettato alcun cessate il fuoco e che l’intesa proposta, descritta da Trump come “raffineria per raffineria”, sarebbe sbilanciata, dato che l’Ucraina dispone di una sola raffineria parzialmente operativa mentre la Russia ne ha molte. Sempre secondo Axios, gli attacchi ucraini contro raffinerie russe avrebbero esausto la pazienza della Casa Bianca; un funzionario avrebbe detto che Trump è «molto arrabbiato».

Dal Cremlino il portavoce Dmitry Peskov ha commentato le parole di Trump, affermando che, a suo avviso, Zelensky non starebbe mostrando volontà di fermare il conflitto e che per questo il presidente Usa parla della necessità di un nuovo leader per l’Ucraina. La dichiarazione è stata rilanciata dall’agenzia Ria Novosti.

Reazioni internazionali: l’Alto rappresentante Ue Kaja Kallas ha accolto con favore l’ipotesi di una tregua nel settore energetico, condizionandone il valore al rispetto effettivo da parte della Russia e auspicando che la misura si traduca in una riduzione delle vittime. Il primo ministro canadese Carney ha espresso sostegno a un “cessate il fuoco energetico” e ha detto di voler massimizzare le esportazioni di petrolio e gasolio verso gli Stati Uniti, invitando Mosca a rispettare l’accordo.

Intanto da Mosca sono arrivate segnalazioni di una serie di interventi delle difese: le autorità hanno comunicato di aver abbattuto 21 droni diretti verso la capitale, prima neutralizzandone dieci e poi altri undici.

Altri sviluppi riportati dalle agenzie riguardano il Financial Times e presunti piani russi contro responsabili della sicurezza europei; fonti italiane citate dalla stampa segnalano però che non è giunto alcun allarme specifico su tale ipotesi attraverso canali diplomatici, militari o d’intelligence, definendo quanto pubblicato come frutto di allerta generica su possibili scenari.

Infine, in un’intervista alla Abc Zelensky ha voluto sottolineare il principio della sovranità democratica ucraina su eventuali passaggi di leadership: «Spetta al nostro popolo scegliere il suo leader», ha detto il presidente.