Agit Kabayel si è confermato campione del mondo WBC dei pesi massimi davanti a quasi 60.000 spettatori nello stadio di Düsseldorf. Il tedesco di origine curda ha vinto per ko tecnico al secondo round contro l’albanese Nelson Hysa, dopo il getto della spugna dall’angolo dell’avversario.

Il match è terminato prematuramente anche a causa di un infortunio al braccio subito da Hysa, 42 anni, che lavora come professore di educazione fisica all’università di Scutari e che aveva costruito la sua opportunità internazionale dopo una carriera prevalentemente da dilettante. L’arbitro ha decretato la fine dell’incontro subito dopo che l’angolo di Hysa ha deciso di abbandonare il proseguimento.

Sul ring è emersa la differenza di incisività: Hysa, più alto e di guardia destra, ha provato a fare scuola con lo jab destro e a contenere gli attacchi accorciando la distanza, ma Kabayel ha messo più pressione e ha trovato colpi pesanti, in particolare con il destro. Il confronto è stato breve e molto fisico, non particolarmente spettacolare, con Hysa capace comunque di rispondere con un montante di una certa pericolosità.

Al termine del match Kabayel è salito fuori dal ring avvolto nelle bandiere della Germania e del Kurdistan e ha rivolto ai presenti un appello pronunciando: “Non dimenticate il popolo curdo”. Nato a Leverkusen e residente a Bochum, il campione ha origini familiari nel Kurdistan turco; è sposato e padre di una bambina di un anno.

La vittoria del tedesco segna il ritorno di un mondiale dei massimi legato alla Germania dopo 94 anni dall’epoca di Max Schmeling e ricorda l’ultima volta in cui un tedesco disputò un titolo dei massimi in uno stadio, nel 1966 a Dortmund contro Muhammad Ali e Karl Mildenberger.

Con Usyk fuori dalla categoria, la scena dei pesi massimi resta frammentata: oltre a Kabayel, gli altri protagonisti citati sono Dubois, Hrgovic e Gassiev, mentre sullo sfondo rimane l’attesa per l’attesa sfida di Cardiff tra Anthony Joshua e Tyson Fury.