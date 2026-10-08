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Jessica Lange in mostra a Torino: oltre 200 fotografie raccontano l’America e l’impegno sociale

Ai Musei Reali di Torino la prima grande retrospettiva italiana di Jessica Lange, “Still Image”: oltre 200 scatti su tre decenni tra arte e denuncia sociale.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Ai Musei Reali di Torino apre la prima grande retrospettiva italiana dedicata a Jessica Lange, intitolata Still Image. L’attrice, due volte premio Oscar, è presentata al pubblico nella veste di fotografa con una raccolta di oltre 200 immagini scattate in tre decenni di viaggi.

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La mostra si sviluppa come un diario visivo che segue la leggendaria Highway 61, lungo un percorso che va dal confine canadese fino al Messico. Le fotografie documentano paesaggi e volti dell’America profonda, offrendo una mappa emotiva e geografica dei suoi spostamenti.

Accanto agli scatti di viaggio, la selezione include immagini realizzate nel contesto del lavoro della Lange come ambasciatrice UNICEF. Emergono temi ricorrenti quali le battaglie civili, la lotta contro la violenza di genere e l’impatto dei conflitti internazionali, elementi che connettono la dimensione artistica dell’autrice a un chiaro impegno sociale.

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La segnalazione della mostra è riportata in un servizio del 6 ottobre 2026 a cura di Annamaria Levorin per Tg3 su Rai News. L’esposizione mette in campo una sintesi tra fotografia come ricerca estetica e testimonianza sui problemi della nostra epoca.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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