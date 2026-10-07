Istat: tasse più alte e inflazione erodono il reddito reale delle famiglie

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Secondo i dati Istat elaborati e rilanciati da RaiNews24 il 6 ottobre 2026, l’Italia registra un aumento della pressione fiscale e una perdita del potere d’acquisto delle famiglie nel secondo trimestre dell’anno.

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La pressione fiscale totale è salita di mezzo punto percentuale rispetto all’anno precedente, raggiungendo il 43,5% del prodotto interno lordo. Nel calcolo rientrano tasse, imposte e contributi versati da imprese e individui, compresi i trasferimenti all’Inps e ad altri enti previdenziali.

Istat ha analizzato anche i redditi delle famiglie e gli incassi delle pubbliche amministrazioni nel periodo aprile-giugno. In quel trimestre il reddito disponibile delle famiglie è aumentato, ma l’inflazione ha consumato quel margine: il potere d’acquisto è diminuito dello 0,9%.

Contestualmente è diminuita la propensione al risparmio delle famiglie. In pratica, nonostante un incremento nominale del reddito disponibile, l’aumento dei prezzi ha ridotto la capacità di acquisto e la quantità di beni che le famiglie possono effettivamente comprare.