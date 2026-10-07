5 x 1000
HomenotizieIstat: tasse più alte e inflazione erodono il reddito reale delle famiglie

Istat: tasse più alte e inflazione erodono il reddito reale delle famiglie

Istat registra pressione fiscale al 43,5% del Pil; nel II trimestre il potere d’acquisto delle famiglie cala dello 0,9% nonostante un aumento del reddito disponibile.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Secondo i dati Istat elaborati e rilanciati da RaiNews24 il 6 ottobre 2026, l’Italia registra un aumento della pressione fiscale e una perdita del potere d’acquisto delle famiglie nel secondo trimestre dell’anno.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare

La pressione fiscale totale è salita di mezzo punto percentuale rispetto all’anno precedente, raggiungendo il 43,5% del prodotto interno lordo. Nel calcolo rientrano tasse, imposte e contributi versati da imprese e individui, compresi i trasferimenti all’Inps e ad altri enti previdenziali.

Istat ha analizzato anche i redditi delle famiglie e gli incassi delle pubbliche amministrazioni nel periodo aprile-giugno. In quel trimestre il reddito disponibile delle famiglie è aumentato, ma l’inflazione ha consumato quel margine: il potere d’acquisto è diminuito dello 0,9%.

LEGGI ANCHE:

Contestualmente è diminuita la propensione al risparmio delle famiglie. In pratica, nonostante un incremento nominale del reddito disponibile, l’aumento dei prezzi ha ridotto la capacità di acquisto e la quantità di beni che le famiglie possono effettivamente comprare.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

vai alla HOME PAGE