Ipercity Padova festeggia 20 anni con un musical gratuito ispirato a Chicago, Moulin Rouge e The Greatest Showman

Un musical a ingresso libero animerà il centro commerciale Ipercity di Albignasego per celebrare i vent’anni dalla sua apertura. Sabato 24 ottobre, alle 17.45, andrà in scena “The Greatest Ipershow”, una produzione originale che ripercorre musiche e atmosfere tratte da alcuni fra i musical più popolari degli ultimi decenni.



Lo spettacolo trasformerà gli spazi del centro in un palcoscenico: in scena attori, undici ballerini e cantanti che eseguiranno le emozioni di titoli come Chicago, Moulin Rouge e The Greatest Showman. L’evento è pensato per un pubblico ampio e ad ingresso gratuito, con una messa in scena inedita realizzata appositamente per la struttura.



Ipercity non è nuovo a iniziative di questo tipo. Nel corso degli anni il centro ha ospitato riletture e produzioni proprie, tra cui Romeo+Giulietta, Future Lovers e Il più grande spettacolo dell’anno. L’appuntamento di fine ottobre si inserisce in questa filone: un tentativo di coniugare l’offerta commerciale con momenti di intrattenimento e cultura dal vivo.



La direzione del centro sottolinea il legame con il territorio. Serena Galvan, Center Manager, ha ricordato come il ventesimo anniversario rappresenti un’occasione per proporre un nuovo spettacolo e per raccontare l’evoluzione del centro: non solo negozi, ha spiegato, ma anche spazi per eventi, mostre e iniziative di socialità, con una crescita che si è svolta in parallelo con il tessuto locale. Anche per questo gli interpreti coinvolti provengono da realtà del territorio; alcuni artisti che partecipano agli spettacoli odierni hanno mosso i primi passi sugli stessi palchi e oggi conducono attività formative come scuole di danza.



La giornata di festa non si esaurisce con il musical. Domenica 25 ottobre, a partire dalle 17.00, è previsto il taglio della maxi torta per l’anniversario, seguito dall’estrazione finale del concorso promozionale in corso nel centro.



Il concorso, attivo dal 10 al 25 ottobre, prevede un montepremi complessivo di 15.000 euro. Chi effettua una spesa minima di 20 euro nei negozi del centro potrà partecipare secondo le modalità indicate dal regolamento. Sono previsti buoni spesa da 20 euro e tre premi finali: un iPhone 17 Pro, una Happy Card Interspar del valore di 500 euro e una Gift Card Conad da 300 euro.



L’iniziativa punta a favorire gli acquisti nei punti vendita di Ipercity e a coinvolgere la comunità locale attraverso momenti pubblici e gratuiti. L’organizzazione ha predisposto un palco dedicato e una scaletta pensata per alternare numeri coreografici a esibizioni vocali dal vivo, per restituire al pubblico alcuni dei momenti più riconoscibili dei titoli a cui si ispira lo spettacolo.



Per chi desidera partecipare o semplicemente assistere, lo spettacolo del 24 ottobre è aperto al pubblico senza biglietto; l’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Le attività di domenica, compresa la premiazione del concorso, si svolgeranno nella stessa cornice dell’evento.

Programma completo, orari e regolamento del concorso su ipercity.it