28 novembre 2026 — L’Inter ha imposto il suo ritmo e ha steso il Genoa con un netto 4-0, un successo che conferma la squadra nelle posizioni di vertice della classifica con Chivu ancora agganciato alla vetta.

La serata è stata dominata da Marcus Thuram, autore di una doppietta che ha spezzato l’equilibrio e ha indirizzato la gara in favore dei nerazzurri. A completare il tabellino sono stati Lautaro, che ha segnato il suo primo gol in campionato dopo tre mesi, e Sucic, che ha trasformato un calcio di rigore.

La formazione di Inter non ha ripetuto gli errori commessi contro l’Atalanta a Bergamo, offrendo invece una prestazione efficace contro la squadra guidata da De Rossi.