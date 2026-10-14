Inter in crisi europea: sette sconfitte nelle ultime otto gare, Chivu denuncia lucidità e intensità mancanti

L’Inter affronta un momento critico in Champions League dopo la sconfitta per 4-3 contro il Bruges. La squadra ha perso sette delle ultime otto partite nella competizione e ha incassato 19 reti nelle otto gare più recenti.
Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha analizzato la situazione sottolineando come alla squadra manchino lucidità, equilibrio e intensità. Secondo Chivu, nella coppa europea ogni errore viene pagato pesantemente.
Il tecnico ha inoltre avvertito: “Se vai piano in Europa crolli”, sintetizzando la necessità di reagire per evitare ulteriori passi falsi nella competizione.