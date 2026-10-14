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Inter in crisi europea: sette sconfitte nelle ultime otto gare, Chivu denuncia lucidità e intensità mancanti

L’Inter ha perso 7 delle ultime 8 gare di Champions e ha subito 19 gol nelle otto partite. Cristian Chivu parla di mancanza di lucidità, equilibrio e intensità.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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L’Inter affronta un momento critico in Champions League dopo la sconfitta per 4-3 contro il Bruges. La squadra ha perso sette delle ultime otto partite nella competizione e ha incassato 19 reti nelle otto gare più recenti.

Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha analizzato la situazione sottolineando come alla squadra manchino lucidità, equilibrio e intensità. Secondo Chivu, nella coppa europea ogni errore viene pagato pesantemente.

Il tecnico ha inoltre avvertito: “Se vai piano in Europa crolli”, sintetizzando la necessità di reagire per evitare ulteriori passi falsi nella competizione.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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