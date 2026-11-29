Messa da parte la Champions League, l’Inter torna a concentrarsi sul campionato con l’anticipo contro il Genoa in programma a San Siro stasera, sabato 28 novembre, alle 20:45, valido per la tredicesima giornata di Serie A.

I nerazzurri cercano i tre punti per riavvicinarsi alla capolista Lazio dopo il pareggio per 4-4 contro l’Atalanta nell’ultimo turno. Alla guida della squadra c’è Cristian Chivu.

Il Genoa, allenato da De Rossi, arriva a Milano da decimo in classifica con 16 punti e punta a dare continuità alla vittoria per 2-0 ottenuta contro il Sassuolo nell’ultimo turno.

Probabili formazioni e moduli

– Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro. Allenatore: Cristian Chivu.

– Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traore, Frendrup, Ellertsson; Baldanzi, Messias; Osmajic. Allenatore: De Rossi.

Dove vederla

La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e sui canali di Sky Sport. La sfida è disponibile anche in streaming tramite Sky Go, Now e l’app di Dazn.