Inter batte il Bologna 3-1 al Dall’Ara: rimonta e primato confermato

L’Inter soffre ma ribalta il Bologna e porta a casa un successo importante per la classifica: 3-1 al Dall’Ara, con la squadra nerazzurra che si conferma in vetta alla Serie A 2025/2026. È la quarta rimonta stagionale in campionato e la squadra allunga a 16 partite la striscia di imbattibilità.

Il vantaggio iniziale è del Bologna: al 10′ Pobega segna portando i rossoblù avanti. L’Inter trova la rete del pareggio poco prima dell’intervallo, al 44′, con Thuram che insacca di testa sfruttando un cross di Barella.

Nella ripresa l’allenatore dell’Inter Cristian Chivu cambia la partita con due sostituzioni al 68′: entrano Carlos Augusto e Diouf. Appena un minuto dopo, Carlos Augusto completA il sorpasso finalizzando un’azione avviata da Diouf e rifinita da Zielinski.

Il tris arriva all’84’ grazie a Bonny, servito ancora da Carlos Augusto dopo una giocata di Mkhitaryan. Il Bologna di Thiago Palladino, reduce dal successo a Lecce, si ferma sul 1-3.