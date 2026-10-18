5 x 1000
HomenotizieInter batte il Bologna 3-1 al Dall’Ara: rimonta e primato confermato

Inter batte il Bologna 3-1 al Dall’Ara: rimonta e primato confermato

Inter rimonta e vince 3-1 al Dall’Ara contro il Bologna: Pobega porta avanti i rossoblù, Thuram pareggia; Carlos Augusto e Bonny danno il sorpasso. Nerazzurri in vetta.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

L’Inter soffre ma ribalta il Bologna e porta a casa un successo importante per la classifica: 3-1 al Dall’Ara, con la squadra nerazzurra che si conferma in vetta alla Serie A 2025/2026. È la quarta rimonta stagionale in campionato e la squadra allunga a 16 partite la striscia di imbattibilità.

Il vantaggio iniziale è del Bologna: al 10′ Pobega segna portando i rossoblù avanti. L’Inter trova la rete del pareggio poco prima dell’intervallo, al 44′, con Thuram che insacca di testa sfruttando un cross di Barella.

Nella ripresa l’allenatore dell’Inter Cristian Chivu cambia la partita con due sostituzioni al 68′: entrano Carlos Augusto e Diouf. Appena un minuto dopo, Carlos Augusto completA il sorpasso finalizzando un’azione avviata da Diouf e rifinita da Zielinski.

Il tris arriva all’84’ grazie a Bonny, servito ancora da Carlos Augusto dopo una giocata di Mkhitaryan. Il Bologna di Thiago Palladino, reduce dal successo a Lecce, si ferma sul 1-3.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE