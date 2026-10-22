Incidente sul Passante di Mestre: auto cappottata, ferito elitrasportato

Poco prima delle 19.30 di mercoledì 21 ottobre tre automobili si sono scontrate sul Passante di Mestre, in direzione Milano, allo svincolo del chilometro 377 ovest nel territorio di Mirano (Venezia).

L’urto ha provocato alcuni feriti; uno degli occupanti di una delle vetture, finita capottata in carreggiata, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso del Suem-118.



Sulla scena sono arrivati in pochi minuti la polizia stradale di Venezia e i vigili del fuoco, insieme agli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete. Le operazioni sono state coordinate dal centro operativo di Mestre della società che gestisce il tratto autostradale.



La presenza dei mezzi incidentati in mezzo alla carreggiata ha reso necessario il blocco temporaneo della circolazione. Per evitare ulteriori rischi e permettere i soccorsi, la società ha invitato gli automobilisti diretti a Milano a deviare lungo l’A27.



Il bisogno di far operare l’elisoccorso in sicurezza ha comportato anche il blocco temporaneo della viabilità in senso opposto, verso Trieste. Questa misura ha generato rallentamenti e code anche per chi viaggiava in direzione nord-est.



Nel corso della serata la situazione ha cominciato a normalizzarsi. Prima della mezzanotte, il traffico verso Trieste è tornato a scorrere. Sulla direttrice verso Milano invece si sono registrate code e traffico fermo tra gli svincoli di Martellago-Scorzè e il Bivio A4/A57 Dolo, a causa della deviazione consigliata in A27.



Alle 21.15 è stata riaperta una corsia di marcia per consentire il deflusso dei veicoli rimasti bloccati nelle retrovie. Il personale di Concessioni Autostradali Venete, con il coordinamento del centro operativo di Mestre, è rimasto sul posto per mettere in sicurezza l’area e lavorare al ripristino delle restanti carreggiate.



Le attività di rimozione dei veicoli e la pulizia della sede stradale sono state svolte contestualmente agli interventi dei soccorritori, in modo da limitare al minimo possibile il disagio per gli automobilisti. Le informazioni sullo stato dei feriti non sono state precisate nelle comunicazioni ufficiali diramate dalle autorità intervenute.



Con il passare delle ore la viabilità è stata ripristinata a fasi, consentendo la progressiva ripresa dei transiti sul Passante. Dopo la riapertura della corsia, la deviazione consigliata verso l’A27 per chi viaggiava in direzione Milano è stata successivamente revocata.