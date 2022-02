Lo strazio dell’incidente in cui ha perso la vita Pietro, 17 anni

È difficile rifiutare a un figlio qualcosa che desidera tanto. È difficile per i genitori di un adolescente non accreditargli fiducia, non accogliere le sue rassicurazioni, le sue parole, soprattutto quando il figlio è responsabile e chiede in fondo di poter andare a una festa in un locale di Padova, con la macchina del papà, guidata però da un amico più grande di lui, che invece ha solo 17 anni, e provvisto di patente.

La doveva guidare l’amico, l’Opel Agila, ed è per questo che mamma e papà gli hanno consegnato le chiavi, doveva essere una serata lieta, a fine settimana, senza il pensiero di dover andare a scuola il giorno successivo. Si potrebbe supporre che nel viaggio di andata ci sia stato davvero l’amico più grande alla guida della macchina.

Quel che è certo, purtroppo, è che in quello al ritorno, domenica, a notte alta, al volante c’era il diciassettenne, Pietro Benfatto che viaggiava a oltre cento chilometri l’ora in via Legnaro, in provincia di Padova e che probabilmente a causa della velocità è finito fuori strada catapultando nella pista ciclabile, rotolando fra le siepi, per finire contro un cancello, e scagliandosi inesorabilmente sulle mura di un’abitazione. Ultimo atto della breve vita di un ragazzo, uno studente che giocava a pallacanestro, che amava la musica, che faceva parte di un gruppo di giovani appassionati di rap-trap, che si esibivano in video molto apprezzati dai giovani.

Non li compirà i suoi diciotto anni che lo attendevano a maggio, lui, giovane artista che si era imposto il nome di Prince Baby, lui che scriveva i testi delle sue canzoni, lui con gli occhi e il cuore rivolti alla difficile situazione dei ragazzi che vivono ai margini delle periferie, lui che voleva portare le loro storie nei suoi video, affinché il mondo si accorgesse delle difficoltà di quelle vite, lui Prince Baby con i suoi testi da musicare, dove si parla della vita difficile dei ragazzi cresciuti fra i disagi della periferia, nei palazzoni di una grande città, dove nessuno li vede. Eppure lui li aveva visti e ne voleva parlare, rivelando una matura propulsione solidale e sociale.

Immenso il dolore dei genitori e l’angoscia per come sono andati i fatti. Non avrebbero mai pensato o supposto che il loro figlio si fosse messo al volante. Lo strazio della famiglia, che la Polstrada ha svegliato alle cinque del mattino con notizie funeste, lo smarrimento degli amici che avevano seguito la Opel, nel ritorno a casa e che si sono fermati per tentare un primo soccorso al loro compagno. Coetanei che hanno assistito a una scena che mai dimenticheranno, insieme alle grida di una donna, proprietaria dell’abitazione centrata dalla macchina, che dalla finestra invocava aiuto.

I soccorsi, la polizia, il Suem, arrivati quasi subito, non han potuto far altro che constatare la drammaticità dell’evento e i genitori del ragazzo, una volta arrivati sul posto sono stati testimoni di una devastazione immedicabile, di una tragedia, una disperazione senza ritorno nella loro vita affranta e distrutta dalla perdita del loro figlio.

E poi le indagini chiamate a fare il loro dovere, ad analizzare l’interno di quel che resta della macchina, ad ascoltare le testimonianze degli amici per comprendere le ragioni e la dinamica dell’incidente. Gli esiti saranno a venire e appartengono alla sfera della ricostruzione di quel tragico sabato.

L’altra sfera, quella del dolore e del riserbo, si concentra fra le mura della casa dei genitori e della famiglia dello sfortunato diciassettenne padovano.