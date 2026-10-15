Persona investita a Porto Marghera: treni bloccati e ritardi

Un incidente ferroviario ha avuto luogo questa mattina, 15 ottobre, all’altezza di Porto Marghera, ed ha coinvolto un uomo investito da un treno. L’episodio, avvenuto intorno alle 6.10, ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione dei treni tra Venezia Mestre e Venezia Santa Lucia, costringendo i pendolari a cercare soluzioni alternative per raggiungere il centro della città.

Secondo le prime informazioni, l’uomo coinvolto nell’incidente sarebbe in condizioni critiche. La polizia ferroviaria è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’evento, mentre i soccorsi sono stati prontamente attivati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del Suem 118 e gli ispettori specializzati, impegnati nelle operazioni di verifica e nei soccorsi necessari.

La circolazione ferroviaria è stata interrotta immediatamente dopo l’incidente per consentire le operazioni di soccorso e accertamento. Il blocco ha generato una serie di disagi per i viaggiatori, con ritardi che hanno raggiunto fino a 90 minuti.Successivamente, Rete Ferroviaria Italiana ha riportato un graduale ritorno alla normalità, pur segnalando che i treni ripartiti continuavano a portare ritardi e limitazioni di percorso.

La situazione ha avuto un impatto significativo sul nodo ferroviario veneziano, un importante punto di passaggio per chi si sposta tra la terraferma e il centro storico cittadino proprio nell’orario in cui ci si deve recare sul luogo di lavoro o a scuola. La ripresa della circolazione, avvenuta solo dopo le 8, ha comportato un lento recupero dei tempi di viaggio, ma molti pendolari avevano già subito disagi pesanti.

La cancellazione dei treni e i lunghi ritardi hanno spinto numerosi viaggiatori a cercare alternative nel trasporto su gomma. Per far fronte all’aumento della domanda, il servizio di trasporto pubblico Actv ha potenziato la linea 2, collegando la stazione ferroviaria di Mestre con piazzale Roma. Nonostante la ripresa del traffico ferroviario, i disagi per i viaggiatori si sono protratti anche dopo la riapertura della linea, creando una mattinata difficile per molti.

A Treviso, la situazione non è stata migliore. Pendolari e viaggiatori hanno affrontato una vera e propria odissea, con treni in ritardo sia provenienti da Venezia che da Udine e Trieste. Anche i collegamenti ad alta velocità hanno subito ritardi significativi. In seguito all’attesa prolungata, molti viaggiatori hanno perso le coincidenze, trovandosi costretti a rinunciare ai propri spostamenti. La frustrazione è aumentata ulteriormente quando si sono formate lunghe code davanti agli sportelli per chiedere i rimborsi dei biglietti, un processo reso difficile dalla massiccia affluenza di persone in attesa.

Questa mattinata di disagi ha messo in evidenza le fragilità del sistema di trasporto ferroviario, soprattutto in un nodo cruciale come quello di Venezia, dove la puntualità è fondamentale per la mobilità dei pendolari. Gli utenti hanno vivacemente espresso il loro malcontento per la situazione, lamentando non solo i ritardi, ma anche l’impossibilità di ricevere un’assistenza adeguata in un momento di crisi.