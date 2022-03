Auto finisce nel canale, i pompieri la recuperano con l’autogrù.

Questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Isonzo a Campagna Lupia, in provincia di Venezia, per il recupero di un’auto finita nel canale di scolo Cornio per un probabile problema del freno di stazionamento.

L’auto era stata parcheggiata in un piazzale in leggera pendenza quando si è mossa autonomamente scivolando in acqua.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

I vigili del fuoco intervenuti da Mira e da Mestre con l’autogrù e da Vicenza con il nucleo sommozzatori, hanno imbragato e recuperato l’auto, che è stata portata via dal carro attrezzi.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Le operazioni di soccorso iniziate alle 10:15 sono terminate alle 13:00 con il rientro delle squadre nelle sedi di servizio.