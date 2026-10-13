Incendio nella notte distrugge il mercato storico Marché des Enfants Rouges a Parigi

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Un violento incendio ha devastato nella notte il mercato degli Enfants Rouges, nel III arrondissement di Parigi. Diversi residenti hanno visto le fiamme alzarsi nel cuore della notte; non si registrano vittime né feriti.

Secondo il quotidiano Le Parisien, il rogo è scoppiato intorno alle 4 del mattino. Il sindaco del centro di Parigi, Ariel Weil, ha riferito di essere stato avvisato alle 5:30 e di essere giunto sul posto alle 5:45. Al primo briefing delle 6 i vigili del fuoco hanno comunicato che stavano già combattendo le fiamme da circa due ore.

Sul luogo Weil ha constatato l’entità dei danni e ha spiegato che “il mercato degli Enfants Rouges è distrutto, è bruciato”. Ha inoltre sottolineato che i pompieri sono arrivati tempestivamente con molti mezzi e conoscevano bene la struttura.

Le squadre dei soccorritori sono riuscite a circoscrivere l’incendio, che è stato quasi domato. I commercianti del mercato, ha aggiunto il sindaco, sono sconvolti ma per fortuna non si sono registrati morti né feriti.

Il Marché des Enfants Rouges è stato fondato nel 1615 e dichiarato monumento storico nel 1982. Il nome deriva dagli abiti rossi indossati dagli orfani curati in un ospedale fondato nel 1536 da Margherita di Navarra, sorella di Francesco I; quell’ospedale fu chiuso nel 1772 e il mercato ricevette l’attuale denominazione alla fine del XVIII secolo.