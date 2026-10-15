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Incendio in una raffineria a Rjazan dopo l’impatto di un drone di Kiev; a Rostov resta in fiamme un serbatoio esploso

Il 15/10/2026 residenti e canali di monitoraggio su Telegram segnalano un incendio in una raffineria di Rjazan dopo l’impatto di un drone di Kiev; a Rostov brucia un serbatoio esploso.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il 15 ottobre 2026 residenti locali e canali di monitoraggio su Telegram hanno segnalato un incendio in una raffineria di petrolio a Rjazan a seguito dell’impatto di un drone attribuito a Kiev.

Secondo le segnalazioni, il colpo del drone ha provocato l’innesco delle fiamme nella struttura della raffineria. Non sono riportati altri dettagli sulle conseguenze o sui danni materiali oltre all’incendio.

Nelle stesse ore, a Rostov un serbatoio di stoccaggio di petrolio che era esploso il giorno precedente rimane ancora in fiamme, sempre secondo le comunicazioni diffuse sui canali di monitoraggio.

Le informazioni provengono da messaggi pubblicati su Telegram da residenti locali e canali di monitoraggio.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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