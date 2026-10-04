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Il Tg3 presenta “Chi è di scena” del 3 ottobre 2026: rubrica sul teatro e le arti performative

Rubrica del Tg3 in onda il 03/10/2026: “Chi è di scena” a cura di Giovanni Battista Tomassini, prosa, danza e approfondimenti. Sabato notte 1:45-2:00.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il Tg3 dedica la notte del 3 ottobre 2026 alla scena dal vivo con la rubrica “Chi è di scena”, curata da Giovanni Battista Tomassini. Il programma offre una rassegna di prosa, danza e arti performative nell’appuntamento settimanale.

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“Chi è di scena” va in onda il sabato notte, dall’1:45 alle 2:00. La rubrica è parte dell’offerta informativa del Tg3 ed è curata in redazione da Giovanni Battista Tomassini.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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