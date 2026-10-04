Il Tg3 presenta “Chi è di scena” del 3 ottobre 2026: rubrica sul teatro e le arti performative

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Il Tg3 dedica la notte del 3 ottobre 2026 alla scena dal vivo con la rubrica “Chi è di scena”, curata da Giovanni Battista Tomassini. Il programma offre una rassegna di prosa, danza e arti performative nell’appuntamento settimanale.

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La trasmissione propone servizi e intermezzi pensati come approfondimenti d’autore, con interventi di artisti e drammaturghi coinvolti nelle produzioni presentate. L’impostazione punta a informare sul panorama teatrale e sulle diverse espressioni dello spettacolo dal vivo.

“Chi è di scena” va in onda il sabato notte, dall’1:45 alle 2:00. La rubrica è parte dell’offerta informativa del Tg3 ed è curata in redazione da Giovanni Battista Tomassini.