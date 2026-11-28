Il Tg2 Italia Europa andato in onda il 27 novembre 2026 alle 10:00 è la rubrica del Tg2 curata dalla redazione del telegiornale.

La puntata è stata realizzata sotto la direzione di Antonio Preziosi, con Alfonso Samengo in qualità di vicedirettore. Nel palinsesto la redazione ha inserito una serie di temi di attualità e approfondimento.

Tra gli argomenti indicati per la puntata figurano la Coppa Davis 2026, la morte di Gianni De Gennaro, la guerra in Ucraina, le elezioni in Spagna, la crisi del clima e l’addio di Marc Márquez.

L’edizione si appoggia alle aree tematiche della testata, che comprendono ambiente, arti e spettacolo, cronaca, economia e finanza, esteri, politica, salute, scienza e tecnologia, società, sport, stili di vita e tempo libero, viaggi e turismo. La rete di redazioni regionali del Tg2 è elencata a corredo della programmazione.