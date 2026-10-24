Il Papa sull’adolescenza: sotto la corazza c’è il bisogno di essere amati

In un’udienza rivolta a un congresso dedicato alla pastorale scolastica e universitaria, Papa Leone ha richiamato l’attenzione sulle difficoltà che attraversano molti giovani.

Secondo il Pontefice, “sotto la corazza tanti adolescenti chiedono di essere amati”, immagine con cui ha sintetizzato la condizione di ragazzi e ragazze segnati da fragilità.

Nel suo intervento ha poi richiamato temi collegati: ha parlato di “tanto disagio, famiglie ferite, solitudini e una meritocrazia male intesa”, indicando elementi che, a suo avviso, contribuiscono alla crisi delle nuove generazioni.

L’udienza si è svolta nell’ambito del congresso sulla pastorale in ambito scolastico e universitario; la registrazione audio del discorso è riservata agli abbonati premium.