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HomenotizieIl Papa sull’adolescenza: sotto la corazza c’è il bisogno di essere amati

Il Papa sull’adolescenza: sotto la corazza c’è il bisogno di essere amati

Nel corso di un’udienza a un congresso sulla pastorale scolastica e universitaria, Papa Leone ha denunciato disagio giovanile, famiglie ferite e solitudini.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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In un’udienza rivolta a un congresso dedicato alla pastorale scolastica e universitaria, Papa Leone ha richiamato l’attenzione sulle difficoltà che attraversano molti giovani.

Secondo il Pontefice, “sotto la corazza tanti adolescenti chiedono di essere amati”, immagine con cui ha sintetizzato la condizione di ragazzi e ragazze segnati da fragilità.

Nel suo intervento ha poi richiamato temi collegati: ha parlato di “tanto disagio, famiglie ferite, solitudini e una meritocrazia male intesa”, indicando elementi che, a suo avviso, contribuiscono alla crisi delle nuove generazioni.

L’udienza si è svolta nell’ambito del congresso sulla pastorale in ambito scolastico e universitario; la registrazione audio del discorso è riservata agli abbonati premium.

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Elena Gravin
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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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