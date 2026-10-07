Il gioco in salotto che è diventato torneo: Ravenna e il successo del “tennis da piastrella”

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Luca Ravenna ha portato in campo un’idea nata in salotto: il cosiddetto “tennis da piastrella” non è più solo un gioco tra amici, ma un torneo vero e proprio.

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Il comico è l’ideatore del Montebello Open, manifestazione che ha superato quota cento iscritti. All’evento partecipano figure provenienti da ambiti diversi: dai protagonisti dello spettacolo a nomi del tennis professionistico.

Tra gli iscritti compaiono artisti e campioni, con riferimenti espliciti a Cattelan e a Matteo Berrettini. Ravenna ha raccontato la genesi della sua ultima sfida, partita appunto dal salotto di casa.

Il format ha attirato curiosità e adesioni trasversali, trasformando un passatempo domestico in un appuntamento che mescola sport e intrattenimento.