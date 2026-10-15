Il gioco continua! Giocate con noi: il calendario 2027 vi aspetta, basta “girare la ruota!”

Il nostro gioco continua e il divertimento non si ferma! Dopo il grande successo delle prime settimane, la slot-machine virtuale de La Voce di Venezia, pensata per farvi conoscere i collaboratori che vi aspettano sul giornale e sulla radio ogni giorno, è sempre lì, pronta a regalarvi qualche minuto di svago e, perché no, anche una bella sorpresa.

A quanto pare, l’idea vi è piaciuta davvero tanto. Forse anche più di quanto avessimo immaginato! E allora il nostro invito è semplice: continuate a giocare, fate girare le ruote e tentate la fortuna. È gratis e potete farlo tutte le volte che volete!

Come si gioca?

È facilissimo. Dopo aver letto un articolo sul nostro giornale online, magari ascoltando anche la nostra radio, scorrete fino al fondo della pagina: troverete la nostra slot-machine virtuale, con le facce dei personaggi che da anni vi accompagnano sulle pagine del giornale e sul canale radiofonico de La Voce di Venezia.

Premete il pulsante, fate girare le ruote e incrociate le dita. Se usciranno tre personaggi uguali, avrete vinto!

A quel punto, fate uno screenshot della schermata vincente e inviatelo a redazione@lavocedivenezia.it, indicando anche il vostro indirizzo postale per ricevere il premio. Ricordate soltanto una condizione: per partecipare bisogna essere nostri amici anche su Facebook, con il “Mi piace” o “Segui” alla pagina.

Avete vinto il calendario? Vi arriva a casa (con po’ di pazienza)

Qui dobbiamo fare una piccola comunicazione ai vincitori del nostro calendario 2027. Le richieste sono state davvero tantissime e, lo ammettiamo, non ci aspettavamo un afflusso così grande di partecipanti. Siamo felicissimi che abbiate accolto il gioco con tanto entusiasmo, ma proprio questo successo rallenta le operazioni di preparazione e spedizione dei calendari.

Perciò, se avete già vinto e state aspettando il vostro premio, vi chiediamo ancora un po’ di pazienza: le spedizioni sono in ritardo, ma stiamo lavorando per far arrivare il calendario a tutti.

E i premi non finiscono qui

Dato il successo, il gioco non finirà tra un paio di mesi, come pensavamo. Infatti, in questo periodo il calendario 2027 è il protagonista, insieme ai simpatici adesivi di Radio La Voce di Venezia, ma in futuro potrebbero arrivare altri gadget, perché le idee non mancano e la voglia di ringraziarvi per la simpatia che ci dimostrate nemmeno.

Un’unica raccomandazione, con un sorriso: niente screenshot ritoccati per provare a strappare una vittoria inventata. I nostri sistemi sono in grado di individuare le immagini manipolate, quindi meglio affidarsi alla fortuna, che è decisamente più divertente.

Grazie di cuore a tutti quelli che stanno partecipando, a chi ha già vinto e a chi continuerà a provarci. Il vostro entusiasmo è il premio più bello e lo abbiamo vinto noi.

Buon divertimento e buona fortuna a tutti!

Mattia & la Redazione de La Voce di Venezia