29 novembre 2026 — Dopo l’impennata registrata durante la fase post‑pandemia, l’industria delle biciclette in Italia sta attraversando una fase di crisi che coinvolge anche marchi storici. Tra le aziende segnalate in difficoltà figura Bianchi.
La debolezza del comparto non si limita al mercato nazionale. La crisi ha carattere internazionale: il fallimento del colosso olandese Accell è stato segnalato come un evento che aggrava la situazione del settore in Europa.
Il caso Accell comporta conseguenze occupazionali pesanti: fino a 2.000 posti di lavoro sono indicati come a rischio in seguito alla bancarotta del gruppo.