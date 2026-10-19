Mosca, 18 ottobre 2026 — A Mosca continua a farsi sentire l’eco della recente telefonata tra il Papa e Vladimir Putin. Nelle stesse ore, la Casa Bianca ha adottato una misura che scatena reazioni nella capitale russa: Donald Trump ha revocato le sanzioni contro la Russia previste da una legge promossa dal senatore Lindsey Graham.

La legge in questione era stata voluta da Graham, descritto nei resoconti come un alleato di Trump ma anche come un sostenitore convinto della causa ucraina. La sospensione o revoca delle misure economiche statunitensi è stata accolta dal Cremlino in termini positivi, perché alleggerisce la pressione economica proveniente dagli Stati Uniti.

Da Mosca sono arrivate le prime reazioni alla decisione americana: la corrispondente Caterina Doglio ha raccontato in diretta l’accoglienza favorevole che la scelta di Washington ha avuto presso il governo russo.