5 x 1000
HomenotizieIl Cremlino giudica favorevole la revoca Usa delle sanzioni: a Mosca ancora...

Il Cremlino giudica favorevole la revoca Usa delle sanzioni: a Mosca ancora eco della telefonata tra Papa e Putin

A Mosca l’eco della telefonata tra Papa e Putin. Donald Trump ha revocato le sanzioni previste da una legge di Lindsey Graham; il Cremlino le accoglie favorevolmente.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Mosca, 18 ottobre 2026 — A Mosca continua a farsi sentire l’eco della recente telefonata tra il Papa e Vladimir Putin. Nelle stesse ore, la Casa Bianca ha adottato una misura che scatena reazioni nella capitale russa: Donald Trump ha revocato le sanzioni contro la Russia previste da una legge promossa dal senatore Lindsey Graham.

La legge in questione era stata voluta da Graham, descritto nei resoconti come un alleato di Trump ma anche come un sostenitore convinto della causa ucraina. La sospensione o revoca delle misure economiche statunitensi è stata accolta dal Cremlino in termini positivi, perché alleggerisce la pressione economica proveniente dagli Stati Uniti.

Da Mosca sono arrivate le prime reazioni alla decisione americana: la corrispondente Caterina Doglio ha raccontato in diretta l’accoglienza favorevole che la scelta di Washington ha avuto presso il governo russo.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE