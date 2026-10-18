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Il 18 ottobre 2026 Tg3 manda in onda “Agenda del Mondo”: programma, durata e squadra

Il 18/10/2026 Tg3 trasmette Agenda del Mondo alle 00:20: curato da Stefano Pizzetti, condotto da Maria Cuffaro, prodotto da Roberto Balducci, durata 5′.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il 18 ottobre 2026, Tg3 ha trasmesso l’appuntamento con Agenda del Mondo alle 00:20. Si tratta di una rubrica del Tg3 che propone ogni settimana una storia internazionale raccontata per immagini.

La puntata è stata curata da Stefano Pizzetti. La redazione è diretta da Roberto Balducci, mentre la conduzione è affidata a Maria Cuffaro.

Il format va in onda il sabato notte, dopo TG3 Mondo, e ha una durata di cinque minuti.

Agenda del Mondo è presentato come un segmento focalizzato su racconti internazionali attraverso la componente visiva. Tra le aree tematiche citate nella scheda del programma figurano Ambiente, Arti e spettacolo, Cronaca, Economia e finanza, Esteri, Politica, Salute, Scienza e tecnologia, Società, Sport, Stili di vita e tempo libero, Viaggi e turismo.

La scheda sul sito RaiNews riporta informazioni di palinsesto e riferimenti alla struttura editoriale del Tg3, oltre alla presenza di collegamenti con le testate e le piattaforme social indicate dalla redazione.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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