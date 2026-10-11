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I Sussex ritornano nel Regno Unito: coinvolti in progetti benefici, Harry parla della sua depressione

I Sussex sono tornati a vivere nel Regno Unito e sostengono iniziative benefiche. Harry parla di come ha superato la depressione; Meghan ha incontrato Malala.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Harry e Meghan sono tornati a vivere nel Regno Unito e hanno ripreso il loro ruolo di sponsor in diverse iniziative benefiche. La notizia è stata riferita il 10 ottobre 2026 dalla corrispondente Natalia Augias.

Il principe Harry ha raccontato pubblicamente come ha affrontato e superato un periodo di depressione, nel corso degli incontri legati alle attività di sostegno che la coppia promuove.

Meghan, invece, ha partecipato a un pranzo con l’attivista e premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai: l’incontro si è svolto nell’ambito delle iniziative che promuovono i diritti delle donne, tema a cui Malala è da tempo impegnata.

La coppia continua così la propria attività pubblica nel paese dove ora risiede, mantenendo l’impegno verso progetti benefici segnalati dalla corrispondenza riportata da RaiNews.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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