I Sussex ritornano nel Regno Unito: coinvolti in progetti benefici, Harry parla della sua depressione

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Harry e Meghan sono tornati a vivere nel Regno Unito e hanno ripreso il loro ruolo di sponsor in diverse iniziative benefiche. La notizia è stata riferita il 10 ottobre 2026 dalla corrispondente Natalia Augias.

Il principe Harry ha raccontato pubblicamente come ha affrontato e superato un periodo di depressione, nel corso degli incontri legati alle attività di sostegno che la coppia promuove.

Meghan, invece, ha partecipato a un pranzo con l’attivista e premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai: l’incontro si è svolto nell’ambito delle iniziative che promuovono i diritti delle donne, tema a cui Malala è da tempo impegnata.

La coppia continua così la propria attività pubblica nel paese dove ora risiede, mantenendo l’impegno verso progetti benefici segnalati dalla corrispondenza riportata da RaiNews.