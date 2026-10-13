Haberman: Trump ha «asservito gli Usa» e si vanta di potere superiore a Hitler e Stalin

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In un’intervista pubblicata da Repubblica, Haberman, corrispondente dalla Casa Bianca del New York Times, ha criticato l’azione e l’immagine pubblica di Donald Trump, sostenendo che «ha asservito gli Usa» e che il tycoon si vanta di essere più potente di figure storiche come Hitler e Stalin.

Secondo la giornalista, la sconfitta elettorale del 2020 ha giocato a favore di Trump: perdere quella tornata, ha detto Haberman, gli ha evitato di dover fronteggiare il ritiro da Kabul e gli strascichi della pandemia di Covid-19, consentendogli di mantenere la percezione di outsider.

L’intervista è firmata da Annalisa Cuzzocrea e risale al 13 ottobre 2026; il pezzo indicava un tempo di lettura di circa quattro minuti e l’accesso era riservato agli abbonati premium.