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Haberman: Trump ha «asservito gli Usa» e si vanta di potere superiore a Hitler e Stalin

Haberman, corrispondente dalla Casa Bianca del New York Times, afferma che Trump ha «asservito gli Usa» e si vanta di essere più potente di Hitler e Stalin.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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In un’intervista pubblicata da Repubblica, Haberman, corrispondente dalla Casa Bianca del New York Times, ha criticato l’azione e l’immagine pubblica di Donald Trump, sostenendo che «ha asservito gli Usa» e che il tycoon si vanta di essere più potente di figure storiche come Hitler e Stalin.

Secondo la giornalista, la sconfitta elettorale del 2020 ha giocato a favore di Trump: perdere quella tornata, ha detto Haberman, gli ha evitato di dover fronteggiare il ritiro da Kabul e gli strascichi della pandemia di Covid-19, consentendogli di mantenere la percezione di outsider.

L’intervista è firmata da Annalisa Cuzzocrea e risale al 13 ottobre 2026; il pezzo indicava un tempo di lettura di circa quattro minuti e l’accesso era riservato agli abbonati premium.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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