Gus Jackson omaggia Michael Jackson al Teatro Politeama di Badia Polesine il 7 gennaio 2027

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Il Teatro Politeama di Badia Polesine ospiterà il 7 gennaio 2027 lo spettacolo Michael – Starring Gus Jackson: un tributo al Re del Pop che promette di ricreare sul palco atmosfere e coreografie delle esibizioni originali. Appuntamento alle 21:00, con biglietti già in prevendita online.



Gus Jackson è un performer che da oltre trent’anni ha fatto della figura di Michael Jackson il centro della propria carriera artistica. Attore, ballerino e showman, ha costruito una reputazione internazionale grazie a interpretazioni che uniscono danza e recitazione.



Tra i momenti salienti della sua attività c’è un episodio del 1996: mentre si esibiva a Saragozza, durante l’attesa del concerto di Michael Jackson, la sua performance venne ripresa dalle telecamere dell’artista stesso. Quell’episodio segnò una svolta nella sua visibilità.



L’anno successivo, nel 1997, Gus Jackson fu coinvolto da Sony nella promozione di “Blood on the Dance Floor” e, in seguito, di “Ghosts”. Collaborazioni che hanno rafforzato la sua connessione professionale con il repertorio e l’immaginario del cantante statunitense.



Nel 2018 è arrivato un riconoscimento formale: Jackson è stato indicato come il miglior impersonator di Michael Jackson in Europa e il secondo a livello mondiale. Un risultato che gli ha valso attenzione critica e un pubblico sempre più vasto.

Anche la famiglia Jackson ha notato il suo lavoro. LaToya Jackson ha rilanciato uno dei suoi video sui social, accompagnando la condivisione con un commento conciso ma significativo: “Incredible”.



La vicenda personale e artistica di Gus Jackson è stata raccontata nel documentario Another Part of Me, che ripercorre il suo percorso e il rapporto con l’eredità musicale del Re del Pop. Il film ha contribuito a far conoscere al pubblico il suo impegno sul piano professionale e umano.



Sul palco di Badia Polesine lo spettacolo si presenta come un tributo articolato: oltre all’interprete, la produzione include una band dal vivo, ballerini e cori. Musica, movimenti scenici e costumi vengono messi al servizio di uno spettacolo pensato per riproporre le emozioni delle performance originali.



Gli organizzatori sottolineano che non si tratta di una semplice imitazione ma di un progetto scenico completo, pensato per coinvolgere il pubblico e ricreare l’energia tipica dei concerti di Michael Jackson. Lo show è calibrato per far cantare e ballare gli spettatori, restituendo i momenti più noti del repertorio.

Lo spettacolo Michael – Starring Gus Jackson andrà in scena giovedì 7 gennaio 2027 alle ore 21:00 al Teatro Politeama di Badia Polesine; i biglietti possono essere acquistati online e nelle rivendite abilitate.