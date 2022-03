Guerre invisibili e visibili: il virus e l’uomo. Di Andreina Corso

Il virus di nome uomo ha azzerato con tattiche di guerra il virus invisibile e pur tangibile, che per due anni ha afflitto l’umanità di ogni dove, provocando un numero sconfinato di morti e riducendo l’uomo alla controfigura di un clown, di un moderno clown senza circo, cieco e smarrito.

Eccolo il nostro uomo, quello che stava assaporando un timido sollievo nel vivere la speranza che la fase acuta della pandemia si stesse esaurendo, grazie ai vaccini e ai comportamenti che ha saputo imporsi per contribuire al superamento di questa catastrofe.

E rieccolo, acrobata intento a camminare barcollando sul filo, con il suo vestito da pagliaccio, a osservare da lontano i clown più odiati al mondo: quelli che vogliono la guerra, come il russo Vladimir Putin, disposto a tutto pur di conquistare l’Ucraina nel modo più spregiudicato e nel nome sinistro della guerra imperiale russa.

Un malessere antico che non accenna a sparire, si fa nuovamente strada nel sentire del mondo che segue con il fiato sospeso la disperazione della popolazione ucraina vittima dei crimini di guerra che si difende come può lanciando razzi e ricevendo mortai. Una lotta impari che solo una negoziazione civile può arginare. A Kiev sono tanti quelli che invocano l’intervento di Papa Francesco, mentre si moltiplicano nel mondo sanzioni e provvedimenti contro la Russia di Putin. Gas, carbone, economia, ricatti, minacce al posto di una politica di dissuasione alla guerra, mentre l’Unhcr ci informa che duecentomila profughi hanno già lasciato l’Ucraina in un assalto disperato ai treni, pullman e traghetti per arrivare in Polonia e in Romania.

Putin, con quell’Io spropositato tipico di tutti i dittatori, non teme il giudizio della Storia, è accecato e acceca chi gli resiste.

Non gli appartiene, non sa della forza simbolica delle rivolte minuscole, di un’insurrezione che non reclama eroi né capi né illustri ideologi, ma segue – ci suggerisce la filosofa Maria Zambrano – le apparizioni fuggitive di un clown senza ambizioni, capace di incarnare la modestia illimitata di ogni vita. Il clown e gli ucraini assumono figure cristologiche. Creature che hanno depositato l’io, arginato da figure che nel vuoto della loro ambizione possono ucciderli, ma non piegarli.

Vladimir Putin conosce il pensiero degli scrittori russi rispetto i conflitti?

Il conflitto in atto in Ucraina pone spinose questioni etiche, e ci costringe a riflettere sulle cause, sul senso e sull’ammissibilità dell’uso della forza militare. Lev Tolstoj: “Quando mi dicono che dello scoppio di una qualche guerra è colpevole in maniera esclusiva una delle due parti, non posso mai trovarmi d’accordo con una simile opinione. Si può ammettere che una delle parti agisca con maggiore cattiveria, ma stabilire quale delle due si comporta peggio, non aiuta a chiarire neanche solo la più immediata delle cause per cui si verifica un fenomeno così terribile, crudele e disumano quale è la guerra. Queste cause sono del tutto evidenti per chiunque non chiuda gli occhi di fronte alla realtà. Ve ne sono tre: la prima è l’ineguale distribuzione della ricchezza, vale a dire la rapina commessa da alcune persone ai danni di altre; la seconda è l’esistenza della classe militare, vale a dire di persone addestrate e destinate a uccidere; la terza causa è una dottrina religiosa falsa, in buona parte consapevolmente ingannevole, nella quale vengono forzosamente educate le giovani generazioni”.

Fëdor Dostoevskij: “In certi casi, se non addirittura in tutti (tranne forse le guerre intestine), la guerra è un processo per mezzo del quale appunto con il minor spargimento di sangue, con il minore strazio e il minor dispendio di forze si raggiunge la tranquillità internazionale e si instaurano, almeno approssimativamente, dei rapporti per quanto è possibile normali tra le varie nazioni. (…) È piuttosto la pace, una pace prolungata, a trasformare gli uomini in bestie e a renderli feroci, e non la guerra. (…) Una guerra combattuta per un nobile fine, per l’emancipazione degli oppressi, per un’idea disinteressata e santa: questo genere di guerra purifica l’aria infetta dai miasmi che vi si sono accumulati, risana l’anima, scaccia la vergognosa viltà e l’indolenza, dona e chiarisce l’idea alla cui realizzazione è chiamata questa o quella nazione. Tale guerra rinvigorisce ogni singola anima con la coscienza del suo sacrificio, e lo spirito dell’intera nazione con la coscienza della reciproca solidarietà e dell’unità di tutte le membra che compongono la nazione”.

In molti passaggi le idee dei due scrittori russi ci deludono, stravolgono il nostro immaginario legato all’idea pacifista che questi intellettuali hanno introiettato nella nostra formazione. Ignorarli è impossibile, comparare i loro stessi pensieri è utile. “Fintanto che ciascun uomo non sarà diventato veramente fratello del suo prossimo, la fratellanza non avrà inizio. Nessuna scienza e nessun interesse comune potrà indurre gli uomini a dividere equamente proprietà e diritti. Qualunque cosa sarà sempre troppo poco per ognuno e tutti si lamenteranno, si invidieranno e si ammazzeranno l’un l’altro.”, ha scritto Dostoevskij

E Tolstoj: “Ogni generale, ogni soldato sentiva la propria nullità, conscio di essere un granello di sabbia in quel mare di uomini, e al tempo stesso sentiva la propria potenza, conscio di esser parte di quell’enorme tutto”. Da Guerra e Pace.

E riflette. “Se tutti andassero in guerra solo in base alle proprie convinzioni, le guerre non ci sarebbero più.”

E noi? Ci rendiamo conto di non aver capito, di non aver riflettuto abbastanza sul pensiero degli scrittori russi in materia di guerra ma abbiamo capito certamente che nell’aggressione all’Ucraina la nostra umanità si spezza e ci conforta riportare le parole di Michail Bulgakov, “Poco fa dormivo e ho sognato Kiev, volti noti e cari, che suonavano il piano. . . Ritorneranno i vecchi tempi? Il presente è tale che vivo senza farci caso. . . non vedere, non sentire. . . La follia di questi ultimi due anni ci ha spinto su una strada tremenda in cui non c’è tempo di fermarsi, di riprendere fiato. Abbiamo cominciato a bere il calice del castigo e lo berremo fino in fondo”, così scriveva, nel 1919, il medico scrittore ucraino durante la guerra civile: uno dei più grandi della letteratura russa del Novecento.