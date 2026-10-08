Guardiola seguirà il match col PSG dalla tribuna dopo un gesto di solidarietà al City

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Pep Guardiola ha compiuto un gesto di solidarietà nei confronti del Manchester City.

Il tecnico sarà in tribuna per la partita di Champions League contro il Paris Saint-Germain in programma nella prossima notte.

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La notizia, segnalata da Repubblica, riporta il gesto di solidarietà e la decisione di Guardiola di non sedere in panchina per l’incontro. L’articolo è firmato da Angelo Carotenuto e pubblicato l’8 ottobre 2026 alle 04:22.