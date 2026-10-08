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Guardiola seguirà il match col PSG dalla tribuna dopo un gesto di solidarietà al City

Pep Guardiola ha compiuto un gesto di solidarietà verso il Manchester City e seguirà dalla tribuna la prossima notte di Champions contro il PSG.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Pep Guardiola ha compiuto un gesto di solidarietà nei confronti del Manchester City.
Il tecnico sarà in tribuna per la partita di Champions League contro il Paris Saint-Germain in programma nella prossima notte.

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La notizia, segnalata da Repubblica, riporta il gesto di solidarietà e la decisione di Guardiola di non sedere in panchina per l’incontro. L’articolo è firmato da Angelo Carotenuto e pubblicato l’8 ottobre 2026 alle 04:22.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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