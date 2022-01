Dopo aver partecipato alla terza edizione di “All Together Now”, programma televisivo su Canale 5 condotto da Michelle Hunziker, Giorgia Rizza, in arte Giorgina, presenta il primo singolo inedito “Narghilè” (IL BRANCO PUBLISHING SRL), brano già disponibile nei digital store, scritto in collaborazione con Luca Sala presso gli studi Upmusic. Produzione audio e mixaggio seguiti da Sabatino Salvati e produzione video BSA studio diretta da Beppe Gallo.

“Narghilè”, sostiene Giorgina, “è un singolo che parla di me, delle mie ambizioni e della voglia di portare il mio sogno lontano. Il mio desiderio è di fare più esperienza possibile e di poter un giorno lavorare con la musica.”

Biografia

Giorgia Rizza, in Arte Giorgina, ha 20 anni e viene da Limbiate. Studia canto da circa 6 anni, iniziando privatamente con un’insegnante nella Brianza per poi proseguire presso l’accademia musicale “Nam” di Milano (tutt’oggi allieva) con l’obiettivo di diplomarsi.

Oltre al canto Giorgina ha frequentato un’accademia di danza, dove poi si rese conto di volersi dedicare completamente al canto, la sua grande passione.

Ha subito scelto di sperimentare l’emozione del palco, partecipando a numerosi Festival canori.

Tra questi il concorso di “Mimi sarà” che le ha permesso di cantare al teatro nuovo di Milano insieme ad alcuni Big della musica Italiana.

Successivamente ha partecipato al Tour Music Fest, arrivando in finale cantando sul palco del famoso “Piper” di Roma. Nel 2016 ha aperto il suo canale Youtube, che oggi conta 108 video cover, con più di 8.000 iscritti.

Nel Dicembre 2021 presenta per la prima volta “Narghilè” al concerto canoro Natalizio a GOLD TV, un evento organizzato da Rosso al Tramonto in collaborazione all’associazione “Amici di Martina” fondazione IRCCS di pediatria Oncologica, dove si classifica al primo posto nella gara di Inediti.