Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha difeso il ricorso alla Corte Costituzionale definendolo una “mossa giusta” e affermando che ciò che è in gioco riguarda il rischio per il sistema, non una partita tra forze politiche.

Nel corso dell’intervista, Giani ha sottolineato che anche colleghi di area di centrodestra stanno sollecitando maggiori risorse finanziarie, richiamando l’attenzione sulla necessità di affrontare la questione oltre le logiche di partito.

Il presidente ha inoltre annunciato la sua presenza a una manifestazione insieme ai medici: ha detto che sabato sarà in piazza con loro.

L’intervista è stata pubblicata su Repubblica il 29 novembre 2026 ed è a firma di Michele Bocci. Sul sito è indicato che l’ascolto è riservato agli abbonati premium; la versione testuale segnala un tempo di lettura di circa due minuti.