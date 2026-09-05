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Giallo a Riposto: donna trovata impiccata in casa incendiata, indagato un uomo

Donna trovata impiccata in casa incendiata a Riposto la notte tra il 22 e il 23 agosto. I piedi toccavano terra. Indagato Tony Proietto; accertamenti in corso.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Una donna è stata trovata impiccata all’interno del suo appartamento a Riposto, nel Catanese, nella notte tra il 22 e il 23 agosto. L’abitazione è stata data alle fiamme e i vigili del fuoco sono intervenuti il 23 agosto per spegnere l’incendio.

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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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