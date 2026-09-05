Giallo a Riposto: donna trovata impiccata in casa incendiata, indagato un uomo

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Una donna è stata trovata impiccata all’interno del suo appartamento a Riposto, nel Catanese, nella notte tra il 22 e il 23 agosto. L’abitazione è stata data alle fiamme e i vigili del fuoco sono intervenuti il 23 agosto per spegnere l’incendio.
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Gli investigatori hanno rilevato che i piedi della