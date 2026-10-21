Gabrielli attacca le misure: «Militarizzano le città», il decreto è «sintomo del loro fallimento»

Gabrielli, ex capo della polizia, è entrato in campo a fianco di Ruffini nel progetto politico “Più uno” e ha rivolto dure critiche alle recenti misure sulla sicurezza.

Secondo quanto riportato, ha definito le norme come destinate a «militarizzare le città» e le ha identificate come «figlie del vannaccismo». Ha inoltre giudicato il nuovo decreto come «l’ennesimo dl» che «è il sintomo del loro fallimento».

Le parole di Gabrielli sono state rese note in relazione al suo impegno con Ruffini nel quadro dell’iniziativa “Più uno”.