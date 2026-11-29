Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà domani ai funerali di Gianni De Gennaro, che si svolgeranno alle ore 12 nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei martiri in piazza della Repubblica. Le esequie saranno celebrate da monsignor Gianrico Ruzza, vescovo di Civitavecchia-Tarquinia e di Porto-Santa Rufina.

Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa ha comunicato la sua presenza, confermando così la partecipazione delle prime due cariche dello Stato.

La premier Giorgia Meloni invece non dovrebbe essere presente: è impegnata a Palazzo Chigi in un colloquio con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, la cui agenda prevede successivamente un incontro in Vaticano. In rappresentanza del governo parteciperà il sottosegretario Alfredo Mantovano; presenti inoltre i ministri Antonio Tajani, Guido Crosetto e Matteo Piantedosi.

Alcune assenze sono già confermate: Matteo Salvini non sarà presente perché impegnato a Bruxelles al Consiglio europeo dei Trasporti; il presidente della Camera Lorenzo Fontana sarà assente e sarà sostituito dal vicepresidente Giorgio Mulè.

Tra i presenti annunciati figurano il senatore Pierferdinando Casini e il leader di Azione Carlo Calenda. Italia viva, assente Matteo Renzi perché all’estero, sarà rappresentata dai capigruppo Maria Elena Boschi e Raffaella Paita. Il Partito Democratico sarà presente con i capigruppo Francesco Boccia e Chiara Braga; la segretaria Elly Schlein non ha ancora deciso se partecipare. La presenza del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte è incerta. Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra risultano assenti.

Sarà inoltre presente la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli e Gian Marco Centinaio.

Ieri, alla camera ardente allestita presso la Scuola superiore di polizia, hanno reso omaggio alla salma diverse personalità, tra cui l’ex sottosegretario Gianni Letta e gli ex ministri dell’Interno Angelino Alfano e Luciana Lamorgese.

La vedova di De Gennaro ha dichiarato che lui “non voleva subire la gogna di Contrada”.