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HomenotizieFumo degli incendi indonesiani raggiunge Singapore: aria ai livelli peggiori dal 2015

Fumo degli incendi indonesiani raggiunge Singapore: aria ai livelli peggiori dal 2015

Incendi in Indonesia legati al disboscamento per palma da olio su torba hanno prodotto fumo tossico fino a Singapore. Qualità dell’aria ai minimi dal 2015; governo invita a limitare le attività all’aperto.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il fumo prodotto dagli incendi in Indonesia ha raggiunto la città di Singapore, creando condizioni di aria definita tossica e difficilmente respirabile. Le autorità hanno segnalato un peggioramento della qualità dell’aria, ai livelli più bassi registrati dal 2015.

Le origini dei roghi sono collegate al disboscamento per far posto a piantagioni industriali di palma da olio. I fuochi interessano aree con terreni ricchi di torba, il cui sottosuolo è altamente infiammabile.

La torba brucia a lungo e in profondità, rendendo più difficili le operazioni di spegnimento. La situazione è aggravata dalla siccità, acuita dal fenomeno El Niño, che ha ritardato le piogge stagionali e favorito la propagazione delle fiamme.

L’intenso fumo ha superato i confini nazionali e ha avvolto Singapore, dove la qualità dell’aria è scesa ai minimi da quando, nel 2015, si registrò il peggior episodio fino a ora. Di fronte all’emergenza, il governo ha raccomandato di limitare le attività all’aperto.

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Elena Gravin
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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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