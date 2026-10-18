Frosinone-Sassuolo 2-4, la sintesi Rai: il resoconto della settima giornata di Serie A

Il match di Serie A tra Frosinone e Sassuolo si è chiuso con il punteggio di 2-4, secondo la sintesi pubblicata da RaiNews. La gara è inserita nella settima giornata del campionato 2026/2027 e si è disputata allo Stadio Olimpico di Roma.

Nel servizio, firmato da Davide Vannucci per Rai Sport highlights e datato 17 ottobre 2026, viene riportato il risultato finale 2-4 a favore del Sassuolo. Nella stessa pagina compare anche la frase “I ciociari passano grazie alla tripletta di Raimondo”, espressione presente nel materiale pubblicato da RaiNews.

I due elementi — il risultato 2-4 e la dicitura sulla presunta tripletta di Raimondo a favore del Frosinone — figurano entrambi nella sintesi, così come appaiono nel servizio originale.