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Frosinone-Sassuolo 2-4, la sintesi Rai: il resoconto della settima giornata di Serie A

Frosinone-Sassuolo 2-4: sintesi della partita valida per la settima giornata di Serie A 2026/2027, pubblicata da RaiNews il 17 ottobre 2026 allo Stadio Olimpico.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il match di Serie A tra Frosinone e Sassuolo si è chiuso con il punteggio di 2-4, secondo la sintesi pubblicata da RaiNews. La gara è inserita nella settima giornata del campionato 2026/2027 e si è disputata allo Stadio Olimpico di Roma.

Nel servizio, firmato da Davide Vannucci per Rai Sport highlights e datato 17 ottobre 2026, viene riportato il risultato finale 2-4 a favore del Sassuolo. Nella stessa pagina compare anche la frase “I ciociari passano grazie alla tripletta di Raimondo”, espressione presente nel materiale pubblicato da RaiNews.

I due elementi — il risultato 2-4 e la dicitura sulla presunta tripletta di Raimondo a favore del Frosinone — figurano entrambi nella sintesi, così come appaiono nel servizio originale.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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