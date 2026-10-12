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Frana a San Lorenzo, drone riprende un’auto trascinata a valle

Drone riprende a San Lorenzo (Reggio Calabria) un’auto trascinata a valle da una frana domenica mattina; la città metropolitana è stata colpita da violento maltempo il 12/10/2026.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Un drone ha ripreso domenica mattina, sul territorio del comune di San Lorenzo, un’automobile trascinata a valle da una frana. Le immagini mostrano il mezzo coinvolto dall’evento franoso mentre scivola lungo il pendio.

Le riprese sono state effettuate nell’area della città metropolitana di Reggio Calabria, interessata da una violenta ondata di maltempo. L’episodio è avvenuto nella mattinata di domenica, come documentato dal volo del drone.

Non sono presenti nel materiale ulteriori dettagli su persone coinvolte o sulle conseguenze dell’evento.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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