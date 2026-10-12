Frana a San Lorenzo, drone riprende un’auto trascinata a valle

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Un drone ha ripreso domenica mattina, sul territorio del comune di San Lorenzo, un’automobile trascinata a valle da una frana. Le immagini mostrano il mezzo coinvolto dall’evento franoso mentre scivola lungo il pendio.
Le riprese sono state effettuate nell’area della città metropolitana di Reggio Calabria, interessata da una violenta ondata di maltempo. L’episodio è avvenuto nella mattinata di domenica, come documentato dal volo del drone.
Non sono presenti nel materiale ulteriori dettagli su persone coinvolte o sulle conseguenze dell’evento.