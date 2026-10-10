Filini: il voto non è escluso a breve, ma conta che la legislatura arrivi a termine

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Il deputato Filini ha detto che un’alternativa elettorale è possibile anche a breve termine, ma ha espresso fiducia sul completamento dell’attuale legislatura. “Elezioni possibili anche tra 9 mesi ma credo che finiremo la legislatura”, ha affermato.

Nel corso dell’intervento Filini ha affrontato anche il tema della riforma costituzionale e del ruolo della Consulta, citando il nome di Vannacci. Ha poi osservato, riferendosi a Fratelli d’Italia (Fn), che “Visto che Fn vota con la sinistra, più che al centrodestra deve pensare alle primarie”.

Le dichiarazioni sono state riportate da Lorenzo De Cicco su Repubblica il 10 ottobre 2026.