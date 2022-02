Fenice di Venezia: standing ovation prima dello spettacolo per l’Ucraina

Una standing ovation alla Fenice di Venezia, questa volta non per la rappresentazione in scena bensì per la crisi in Ucraina.

Un minuto di silenzio, con il pubblico in piedi, poi un lungo applauso. Così sabato pomeriggio, nel Teatro storico più famoso di Venezia, il pubblico in memoria delle vittime della guerra in Ucraina.

Il messaggio dal cuore della Venezia artistica era quello di ribadire il diritto di ciascuno alla pace. L’iniziativa è stata decisa dal teatro e comunicata in sala prima dell’inizio dello spettacolo “Le baruffe”, il nuovo ‘teatro di musica’ di Giorgio Battistelli, con regia e adattamento al testo goldoniano di Damiano Michieletto.