Europa League, Milan e Juventus in campo giovedì: orari, formazioni annunciate e dove seguire le partite

Milan e Juventus tornano in campo per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League giovedì 15 ottobre: i rossoneri affrontano il Salisburgo in Austria alle 18:45, la squadra di Luciano Spalletti gioca invece in trasferta a Vigo alle 21:00.

Le due gare arrivano dopo un weekend europeo avaro di soddisfazioni per il calcio italiano nelle coppe: martedì 13 ottobre l’Inter è stata battuta 3-4 dal Club Brugge e il Napoli ha perso 3-1 in Spagna contro il Villarreal. Mercoledì 14 ottobre il Como è stato rimontato e sconfitto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord, mentre la Roma, passata in vantaggio contro il Real Madrid, ha chiuso con una sconfitta per 4-3.

Salisburgo-Milan

Il Milan di Ruben Amorim scende in campo alle 18:45. I rossoneri, reduci dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Sassuolo in campionato, cercano il riscatto dopo la sconfitta all’esordio in Europa League contro il Benfica per 0-2. Il Milan dovrebbe schierarsi con Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović, Hutchinson; Jashari, Rabiot; Bartesaghi, Loftus-Cheek, Cisse; Camarda. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252, oltre che in streaming su Now e SkyGo.

Celta Vigo-Juventus

La Juventus di Luciano Spalletti gioca alle 21:00 contro il Celta Vigo. I bianconeri arrivano dall’ampia vittoria per 5-0 sul NEC Nijmegen in avvio di Europa League e dal pareggio per 1-1 in campionato contro il Cagliari. Il Celta cerca invece il riscatto dopo la sconfitta nella prima giornata contro l’Omonia Nicosia. La Juventus dovrebbe schierarsi con Neto; Kalulu, Gatti, Lucumí, Cambiaso; Koopmeiners, Douglas Luiz, Conceição; McKennie, Alajbegovic, Kolo Muani. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201) e disponibile in streaming su Now e SkyGo.