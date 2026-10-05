Eugenio Finardi sorprende in un Charleston vivace a Ballando

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Nella prima puntata di Ballando con le stelle, in onda su Raiuno e condotta da Milly Carlucci, Eugenio Finardi si è esibito in un Charleston al fianco di Rebecca Gabrielli.
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Il cantante ha mostrato scioltezza e coinvolgimento durante la performance, mettendo in evidenza capacità interpretative evidenti nel ritmo scelto.
Lo spazio è dedicato alla gara di danza inaugurale del programma, con la partecipazione di Finardi come concorrente in coppia con la ballerina professionista Rebecca Gabrielli.