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Eugenio Finardi sorprende in un Charleston vivace a Ballando

Prima puntata di Ballando su Raiuno: Eugenio Finardi ha sorpreso con un Charleston energico insieme a Rebecca Gabrielli, mostrando scioltezza e doti interpretative.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Nella prima puntata di Ballando con le stelle, in onda su Raiuno e condotta da Milly Carlucci, Eugenio Finardi si è esibito in un Charleston al fianco di Rebecca Gabrielli.

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Il cantante ha mostrato scioltezza e coinvolgimento durante la performance, mettendo in evidenza capacità interpretative evidenti nel ritmo scelto.

Lo spazio è dedicato alla gara di danza inaugurale del programma, con la partecipazione di Finardi come concorrente in coppia con la ballerina professionista Rebecca Gabrielli.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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