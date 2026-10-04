5 x 1000
HomenotizieEisenkot attacca Netanyahu dopo il caso Flydubai e chiede verità sul 7...

Eisenkot attacca Netanyahu dopo il caso Flydubai e chiede verità sul 7 ottobre

Gadi Eisenkot critica Netanyahu dopo il tentato dirottamento del volo Flydubai, collega l’episodio al rifiuto di una commissione sul 7 ottobre e chiede responsabilità.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

L’ex capo di Stato maggiore Gadi Eisenkot ha lanciato un attacco politico contro il primo ministro Benjamin Netanyahu dopo il tentato dirottamento del volo Flydubai diretto a Tel Aviv, collegando l’episodio alla mancata istituzione di una commissione d’inchiesta sugli eventi del 7 ottobre 2023.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare

In un post su X, il leader del partito Yashar! ha sostenuto che chi evita l’indagine sulla verità mette a rischio il Paese, definendo la vicenda del volo — in cui sono stati salvati circa 180 passeggeri grazie all’intervento dell’equipaggio — la prova di un “terribile fallimento” sistemico.

Eisenkot ha puntato il dito contro la gestione del Ministero dei Trasporti, denunciando la presenza di piloti originari di “Stati nemici” e sostenendo che le falle emerse con il caso Flydubai confermino gravi carenze nella tutela della sicurezza nazionale.

LEGGI ANCHE:

L’ex capo militare è anche il principale sfidante di Netanyahu in vista delle elezioni del 27 ottobre: il suo intervento politica rientra nella campagna e nella richiesta di chiarezza sulle responsabilità collegate al 7 ottobre 2023.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

vai alla HOME PAGE