È scomparsa Christiana Ruggeri, caporedattrice della redazione Scienze del Tg2

Christiana Ruggeri è morta a 57 anni. Giornalista del Tg2, dal maggio 2025 era alla guida della redazione Scienze.

Nata a Roma, Ruggeri si era laureata in Lettere moderne all’Università La Sapienza. Ha iniziato l’attività giornalistica negli anni Novanta, collaborando con diverse emittenti radiofoniche e televisive della capitale.

Nel 2000 è passata al Tg2, dove ha svolto gran parte della sua carriera. Nei primi anni si è occupata della redazione Esteri, firmando numerosi reportage internazionali. Ha assunto ruoli di conduzione a partire dal 2005 con la rubrica Tg2 Mistrà; ha poi condotto per quattro stagioni Tg2 Costume e Società e diverse edizioni del weekend.

Autrice di saggi, nel febbraio scorso ha pubblicato una biografia dedicata a Ferdinand Porsche. Grande appassionata di fotografia, ha affiancato all’attività professionale un costante impegno per il sociale e l’ambiente.

Per vent’anni aveva fondato e presieduto la onlus Il Rifugio delle Code Felici, impegnata nella lotta al randagismo, ed era vicepresidente di Greenaccord, associazione di giornalisti attiva sui temi ambientali. Recentemente aveva dedicato una puntata di Tg2 Dossier al Friuli Venezia Giulia in occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto che colpì la regione.

La Rai ha espresso profondo cordoglio per la sua scomparsa, ricordando il contributo professionale alla redazione Esteri prima e alla redazione Scienze poi, nonché l’attenzione ai temi sociali, alla tutela degli animali e alla valorizzazione dei territori. Unirai Figec ha rivolto vicinanza alla famiglia e un pensiero particolare alla figlia, rimarcando la sensibilità umana della giornalista.

Con la sua scomparsa il Tg2 perde una figura stimata per competenza e passione nel racconto dell’attualità e della divulgazione scientifica.