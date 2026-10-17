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Duetto a sorpresa a The Voice Senior: Clementino e Fiorella Mannoia rilettono Iannacci in chiave rap

Nella seconda puntata di The Voice Senior, andata in onda il 17/10/2026, Clementino e Fiorella Mannoia duettano su “Vengo anch’io. No, tu no” in versione rap.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Nella seconda puntata di The Voice Senior, andata in onda il 17/10/2026, i coach Clementino e Fiorella Mannoia hanno acceso lo studio con un duetto improvvisato sul celebre brano di Enzo Iannacci.

I due hanno trasformato “Vengo anch’io. No, tu no” in una versione speciale in chiave rap, dando vita a un momento pensato come omaggio al cantante. La performance ha mescolato l’energia hip-hop di Clementino con l’eleganza vocale di Fiorella Mannoia.

La sintonia tra i due coach ha coinvolto il pubblico, che ha risposto con una standing ovation. Il brano e l’interpretazione sono stati indicati fra i passaggi più divertenti e virali della serata.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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